Фильм Бабушка легкого поведения 2 (2019)

Продолжение травести-комедии с Александром Реввой и россыпью суперзвезд – от Нагиева до Киркорова. В дом мошенника Саши Рубенштейна и его возлюбленной Любы постучалась беда – Любин сын нуждается в дорогостоящем лечении, а Сашин капитал «сгорел» в банковской ячейке. Виноват в разорении беспринципный олигарх Бородин, из-за которого обанкротился банк, а значит – отвоевывать пропавшие средства Рубенштейн отправится к нему. Саша вновь переоденется экстравагантной мадам Фишман и внедрится в особняк Бородина под видом няни. Удастся ли ему обхитрить вероломного хозяина? Расскажет фильм «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители», который можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.

