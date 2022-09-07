9.42019, Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители
Комедия82 мин18+
Фильм Бабушка легкого поведения 2 (2019)
О фильме
Продолжение травести-комедии с Александром Реввой и россыпью суперзвезд – от Нагиева до Киркорова. В дом мошенника Саши Рубенштейна и его возлюбленной Любы постучалась беда – Любин сын нуждается в дорогостоящем лечении, а Сашин капитал «сгорел» в банковской ячейке. Виноват в разорении беспринципный олигарх Бородин, из-за которого обанкротился банк, а значит – отвоевывать пропавшие средства Рубенштейн отправится к нему. Саша вновь переоденется экстравагантной мадам Фишман и внедрится в особняк Бородина под видом няни. Удастся ли ему обхитрить вероломного хозяина? Расскажет фильм «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители», который можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
3.3 IMDb
- Режиссёр
Марюс
Вайсберг
- Актёр
Александр
Ревва
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Михаил
Галустян
- НЧАктриса
Наталья
Чистякова-Ионова
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Марина
Федункив
- ЕГАктёр
Евгений
Герчаков
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актриса
Мария
Горбань
- СДСценарист
Саид
Давдиев
- Сценарист
Евгений
Шелякин
- ГАСценарист
Гаджи
Атаев
- Сценарист
Марюс
Вайсберг
- Продюсер
Александр
Ревва
- Продюсер
Марюс
Вайсберг
- ЮВПродюсер
Юргис
Вайсберг
- МТХудожник
Максим
Терехов
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков