Биография

Марина Федункив — актриса кино и телевидения. Родилась в Перми 27 августа 1971 года. Детство провела в Ивано-Франковской области, затем переехала в Россию и поступила в Пермский государственный институт искусства и культуры. После выпускного участвовала в Клубе веселых и находчивых и выступала автором юмористических проектов для студентов. Марина играла в постановках «Счастливый номер», который позже был назван «Подыскиваю жену. Недорого!». Постановка «Нелетная погода» с ее участием вышла в 2016 году. Фильмография Марины Фкдункив насчитывает более 30 работ, всенародную славу получила после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны», где она исполнила роль мамы Коляна. После этого последовали такие проекты, как «Корпоратив», «Война полов», «Прабабушка легкого поведения», «#вмаскешоу», «Фитнес».