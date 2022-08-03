Дюма на Кавказе (фильм, 1979) смотреть онлайн
8.01979, Дюма на Кавказе
Комедия68 мин18+
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О фильме
Комедийная фантазия о путешествии Александра Дюма на Кавказ, вдохновленная реальными событиями 1859 года. Автор «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров» в сопровождении своего верного слуги Бланше пускается в опасные, но всегда веселые приключения, встречает эксцентричных персонажей и даже оказывается в центре семейного скандала черкесского князя Вахтари, его дочери Марджанет и будущего зятя Азамата.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb