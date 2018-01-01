WinkРамаз Чхиквадзе
Рамаз Чхиквадзе
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 28 февраля 1928 г. (83 года)
- Дата смерти
- 17 октября 2011 г.
Фильмография
Актёр
- 9.5
В августе 44-го2001, 105 минБесплатно
- 7.4
Прикованные рыцари2000, 86 минБесплатно
- 6.6
Закат1990, 84 минБесплатно
- 6.5
Возвращение Ходжи Насреддина1989, 86 минБесплатно
Страховой агент1987, 64 мин
- 6.6
Скорбное бесчувствие1986, 92 минБесплатно
Победа1984
- 7.8
Руки вверх!1981, 63 минБесплатно
- 8.0
Дюма на Кавказе1979, 68 минБесплатно