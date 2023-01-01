Скорбное бесчувствие (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Первая мировая война. В доме старого капитана Шотовера появляются странные гости, а сам дом напоминает Ноев ковчег, где жизнь течeт по своим законам. Внешняя жизнь как бы и ни при чeм: флирт, переходящий в глупость; любовная драма, скрывающая ненависть; боль и тоска в уплотняющейся до взрыва пустоте.



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