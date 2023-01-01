Скорбное бесчувствие (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Первая мировая война. В доме старого капитана Шотовера появляются странные гости, а сам дом напоминает Ноев ковчег, где жизнь течeт по своим законам. Внешняя жизнь как бы и ни при чeм: флирт, переходящий в глупость; любовная драма, скрывающая ненависть; боль и тоска в уплотняющейся до взрыва пустоте.
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СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Сокуров
- РЧАктёр
Рамаз
Чхиквадзе
- АОАктриса
Алла
Осипенко
- ИСАктриса
Ирина
Соколова
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- ВААктриса
Виктория
Амитова
- ДБАктёр
Дмитрий
Брянцев
- ТЕАктриса
Татьяна
Егорова
- ВЖАктёр
Вадим
Жук
- АРАктёр
Андрей
Решетин
- ИРАктёр
Илья
Ривин
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- ДБСценарист
Джордж
Бернард Шоу
- ЕАХудожница
Елена
Амшинская
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- СЮОператор
Сергей
Юриздицкий
- АБОператор
Александр
Буров