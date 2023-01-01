Скорбное бесчувствие
Wink
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Скорбное бесчувствие
6.81986, Скорбное бесчувствие
Военный, Драма92 мин12+

Скорбное бесчувствие (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Первая мировая война. В доме старого капитана Шотовера появляются странные гости, а сам дом напоминает Ноев ковчег, где жизнь течeт по своим законам. Внешняя жизнь как бы и ни при чeм: флирт, переходящий в глупость; любовная драма, скрывающая ненависть; боль и тоска в уплотняющейся до взрыва пустоте.

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скорбное бесчувствие»