Закат (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Старый богатый еврей Мендель Крик влюбился в красавицу Марусю. Но мечты о цветущей Бессарабии, где они с Марусей дожили бы свои денечки не понравилась его сыновьям — Левке и Бене. Не продан старый дом, не куплены сады, забыта Маруся… Пришла революция.



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