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Закат

Закат (фильм, 1990) смотреть онлайн

6.71990, Закат
Драмы84 мин18+

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Сюжет

Старый богатый еврей Мендель Крик влюбился в красавицу Марусю. Но мечты о цветущей Бессарабии, где они с Марусей дожили бы свои денечки не понравилась его сыновьям — Левке и Бене. Не продан старый дом, не куплены сады, забыта Маруся… Пришла революция.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.7 IMDb