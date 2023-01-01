Закат (фильм, 1990) смотреть онлайн
6.71990, Закат
Драмы84 мин18+
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Сюжет
Старый богатый еврей Мендель Крик влюбился в красавицу Марусю. Но мечты о цветущей Бессарабии, где они с Марусей дожили бы свои денечки не понравилась его сыновьям — Левке и Бене. Не продан старый дом, не куплены сады, забыта Маруся… Пришла революция.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АЗРежиссёр
Александр
Зельдович
- РЧАктёр
Рамаз
Чхиквадзе
- ВГАктёр
Виктор
Гвоздицкий
- ЗКАктёр
Зиновий
Корогодский
- ММАктриса
Марина
Майко
- Актриса
Ольга
Волкова
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- ЯЯАктёр
Яков
Явно
- Актриса
Алика
Смехова
- АИАктёр
Александр
Ильин
- ПФСценарист
Павел
Финн
- ИБСценарист
Исаак
Бабель
- АНПродюсер
Александр
Нахимсон
- АКОператор
Александр
Княжинский