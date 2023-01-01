Биография

Юлия Рутберг – актриса кино и театра, народная артистка Российской Федерации, обладательница премий имени Андрея Миронова, «Чайка», «Хрустальная Турандот». Биография Юлии Рутберг во многом предопределена ее рождением в творческой семье. Отец артистки – мастер пантомимы, создатель первой в истории кафедры этого вида искусства, автор многочисленных научных работ по этому предмету. Мать Юлии – музыкант. По ее инициативе дочь закончила музыкальную школу. Сама же девочка еще с пятого класса знала, что ее предназначение – стать актрисой. Она с первой попытки поступила в ГИТИС, хотя мечтала стать студенткой Щукинского театрального училища. Не сразу, но и это ей удалось. Рутберг становится востребованной актрисой Театра имени Вахтангова, в котором работает более четверти века. Личная жизнь артистки менее стабильна, чем карьера: три брака закончились расставаниями. В 1989 году состоялась дебютная роль Юлии Рутберг в кино «Руанская дева по прозвищу Пышка». В 1999 году с «Каменской» началась сериальная карьера актрисы. В основном она исполняет второстепенные роли, но и они делают ее знаменитой. Рутберг снялась в «Не родись красивой», «Московских окнах», «Семейных тайнах», «Атлантиде». Актриса сыграла в кино Анну Ахматову и Фаину Раневскую.