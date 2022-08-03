Возвращение Ходжи Насреддина
Wink
Фильмы
Возвращение Ходжи Насреддина

Возвращение Ходжи Насреддина (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

6.51989, Возвращение Ходжи Насреддина
Комедия86 мин18+

О фильме

Горюющая о мертворожденном ребенке девушка находит на дороге сверток с оставленным малышом. Она забирает младенца себе и называет его Насреддин. В это же время у местного правителя рождается долгожданный наследник Тимур Тамерлан, а его кормилицей вскоре становится новоиспеченная мать Насреддина. Так и растут мальчики вместе: отзывчивый и добрый Насреддин и жаждущий власти тиран Тамерлан. Позже жизнь разведет молочных братьев в разные стороны. Но что же заставит их встретиться вновь?

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb