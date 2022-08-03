Возвращение Ходжи Насреддина (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
6.51989, Возвращение Ходжи Насреддина
Комедия86 мин18+
О фильме
Горюющая о мертворожденном ребенке девушка находит на дороге сверток с оставленным малышом. Она забирает младенца себе и называет его Насреддин. В это же время у местного правителя рождается долгожданный наследник Тимур Тамерлан, а его кормилицей вскоре становится новоиспеченная мать Насреддина. Так и растут мальчики вместе: отзывчивый и добрый Насреддин и жаждущий власти тиран Тамерлан. Позже жизнь разведет молочных братьев в разные стороны. Но что же заставит их встретиться вновь?
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- РЧАктёр
Рамаз
Чхиквадзе
- ИШАктёр
Ильдар
Шадаев
- ГГАктёр
Гомбожавин
Гомбосурен
- МТАктёр
Марк
Тумахани
- АРАктёр
Аслан
Рахматуллаев
- СШАктриса
Сэсэг
Шарапова
- ХКАктёр
Хургулек
Кондар
- АГАктриса
Анжела
Гарибова
- МКАктриса
Марина
Котлярова
- ЗБАктриса
Зейнаб
Бангиева
- ТЗСценарист
Тимур
Зульфикаров
- ИСАктёр дубляжа
Иннокентий
Смоктуновский
- АКОператор
Андрей
Кириллов