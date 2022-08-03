Горюющая о мертворожденном ребенке девушка находит на дороге сверток с оставленным малышом. Она забирает младенца себе и называет его Насреддин. В это же время у местного правителя рождается долгожданный наследник Тимур Тамерлан, а его кормилицей вскоре становится новоиспеченная мать Насреддина. Так и растут мальчики вместе: отзывчивый и добрый Насреддин и жаждущий власти тиран Тамерлан. Позже жизнь разведет молочных братьев в разные стороны. Но что же заставит их встретиться вновь?

