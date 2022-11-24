Прикованные рыцари (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Прикованные рыцари
Прикованные рыцари

7.42000, Прикованные рыцари
Комедия, Кино для детей86 мин0+

Дон Кихот и Санчо Панса в своих долгих странствиях по миру, попадают в Грузию с желанием освободить прикованного Богами где-то в горах Прометея.

Они знакомятся с таким же отважным рыцарем, кутилой и повесой Луарсабом и вместе с ним участвуют в цепочкезабавных, а порой и грустных приключений, где их стремление к добру и справедливости не всегда и не у всех находит понимание.

Страна
Грузия, Россия
Жанр
Комедия, Кино для детей
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
7.9 IMDb