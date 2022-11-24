Прикованные рыцари (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Дон Кихот и Санчо Панса в своих долгих странствиях по миру, попадают в Грузию с желанием освободить прикованного Богами где-то в горах Прометея.
Они знакомятся с таким же отважным рыцарем, кутилой и повесой Луарсабом и вместе с ним участвуют в цепочкезабавных, а порой и грустных приключений, где их стремление к добру и справедливости не всегда и не у всех находит понимание.
СтранаГрузия, Россия
ЖанрКомедия, Кино для детей
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
7.9 IMDb