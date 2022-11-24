Прикованные рыцари (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Дон Кихот и Санчо Панса в своих долгих странствиях по миру, попадают в Грузию с желанием освободить прикованного Богами где-то в горах Прометея.



Они знакомятся с таким же отважным рыцарем, кутилой и повесой Луарсабом и вместе с ним участвуют в цепочкезабавных, а порой и грустных приключений, где их стремление к добру и справедливости не всегда и не у всех находит понимание.

