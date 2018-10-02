Биография

Роман Карцев — советский и российский актер, артист театра и эстрады. Заслуженный артист РСФСР. Народный артист РФ, почетный гражданин Одессы. Имеет орден «За заслуги перед Отечеством», медаль «Ветеран труда». Родился в Одессе 20 мая 1939 года. Настоящее имя Карцева — Роман Кац. В детстве жил рядом с Оперным театром и часто пробирался через окно послушать спектакли. После школы трудился на швейной фабрике и отлично зарабатывал, но грезил театром. Он посещал театральный кружок и даже дебютировал в драматической постановке. Во время работы в театре «Парнас-2» его заметил Аркадий Райкин и позвал в Ленинград. Так молодой человек стал актером у Райкина и подтянул туда своих друзей по творчеству — Михаила Жванецкого и Виктора Ильченко. Спустя время становится студентом заочного отделения ГИТИСа. Несмотря на интересную работу, актер все же вернулся в Одессу, где устроился конферансье в джазовом оркестре. Вскоре результат их творческого союза со Жванецким и Ильченко — номер «Авас» — побеждает в IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Карцев делает успешную карьеру эстрадного юмориста. Друзья уехали в Москву и продолжили выступать в Театре миниатюр Левитина. С 1967 по 2018 год Роман Карцев снялся в 29 фильмах. Известные советские киноленты в его биографии — «Волшебный голос Джельсомино», «Собачье сердце», «Биндюжник и король», «Нечистая сила», «Небеса обетованные». Также сыграл в картинах «Старые клячи», «Мастер и Маргарита», «Улыбка Бога, или Чисто одесская история», «В стиле jazz».