Небеса обетованные
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Небеса обетованные

Небеса обетованные (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

9.31991, Небеса обетованные
Драма, Комедия117 мин18+

О фильме

Трагикомическая история о бездомных людях, живущих на городской свалке, об их судьбах, радостях и горестях. Они борются за место под солнцем с городскими властями, отстаивая свое право жить на земле не страшась даже танков, посланных чиновниками…


Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небеса обетованные»