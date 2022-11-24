Небеса обетованные (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
9.31991, Небеса обетованные
Драма, Комедия117 мин18+
О фильме
Трагикомическая история о бездомных людях, живущих на городской свалке, об их судьбах, радостях и горестях. Они борются за место под солнцем с городскими властями, отстаивая свое право жить на земле не страшась даже танков, посланных чиновниками…
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- Актриса
Ольга
Волкова
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Леонид
Броневой
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Актриса
Светлана
Немоляева
- Актриса
Наталья
Гундарева
- РКАктёр
Роман
Карцев
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- Актриса
Нина
Русланова
- Сценарист
Эльдар
Рязанов
- ВЧПродюсер
Валентин
Черных
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- КАПродюсер
Карлен
Агаджанов
- ИГХудожница
Ирина
Гинно
- ВБМонтажёр
Валерия
Белова
- ЛКОператор
Леонид
Калашников
- АПКомпозитор
Андрей
Петров