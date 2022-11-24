Предсказание (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

Москва начала 90-х. Известному писателю Олегу Владимировичу Горюнову, немолодому и одинокому человеку, остается жить всего 24 часа - так ему нагадала привокзальная цыганка. Эти последние сутки становятся для Горюнова насыщенней всей его предыдущей жизни: дома Олега Владимировича встречает человек с его лицом, именем и фамилией, но моложе на 25 лет...

