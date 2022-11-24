Предсказание (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
7.81993, Предсказание
Триллер, Мелодрама112 мин16+
О фильме
Москва начала 90-х. Известному писателю Олегу Владимировичу Горюнову, немолодому и одинокому человеку, остается жить всего 24 часа - так ему нагадала привокзальная цыганка. Эти последние сутки становятся для Горюнова насыщенней всей его предыдущей жизни: дома Олега Владимировича встречает человек с его лицом, именем и фамилией, но моложе на 25 лет...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- Актёр
Олег
Басилашвили
- ИЖАктриса
Ирен
Жакоб
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актёр
Алексей
Жарков
- Актёр
Александр
Пашутин
- РКАктёр
Роман
Карцев
- КСАктриса
Каролин
Сиоль
- АМАктриса
Арина
Морозова
- ИНАктриса
Ирина
Некрасова
- МПАктёр
Михаил
Пярн
- АМСценарист
Александр
Мнушкин
- Сценарист
Эльдар
Рязанов
- КАПродюсер
Карлен
Агаджанов
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- ЖЛПродюсер
Жан-Луи
Ливи
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ИГХудожница
Ирина
Гинно
- ВБМонтажёр
Валерия
Белова
- ВШОператор
Валерий
Шувалов
- АПКомпозитор
Андрей
Петров