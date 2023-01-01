Собачье сердце
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Собачье сердце
9.71988, Собачье сердце
Фантастика, Драмы130 мин12+

Собачье сердце (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Можно ли собаку превратить в человека? Культовая советская экранизация повести Михаила Булгакова о конфликте науки и этики.

Двадцатые годы прошлого века, Россия на гребне революции. Один из немногих старых интеллигентов, сохранивших положение, профессор Преображенский продолжает вести хирургическую практику. Он мечтает сделать научное открытие, чтобы подтвердить свою собственную теорию эволюции. Наконец подворачивается случай: профессор с ассистентом ловят на улице бродячего пса и пересаживают ему гипофиз погибшего пьяницы. Чудо происходит: Шарик начинает принимать человеческий облик, и вскоре становится Полиграфом Полиграфовичем. Однако дело не ограничивается внешностью: повадки и мировоззрение уличного пса дают о себе знать...

Сможет ли вчерашняя дворняга стать полноценным членом общества благодаря науке? Смотрите в фантастической комедии «Собачье сердце». Фильм 1988 года доступен онлайн на платформе Wink.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика, Драмы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собачье сердце»