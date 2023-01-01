Собачье сердце (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Можно ли собаку превратить в человека? Культовая советская экранизация повести Михаила Булгакова о конфликте науки и этики.



Двадцатые годы прошлого века, Россия на гребне революции. �Один из немногих старых интеллигентов, сохранивших положение, профессор Преображенский продолжает вести хирургическую практику. Он мечтает сделать научное открытие, чтобы подтвердить свою собственную теорию эволюции. Наконец подворачивается случай: профессор с ассистентом ловят на улице бродячего пса и пересаживают ему гипофиз погибшего пьяницы. Чудо происходит: Шарик начинает принимать человеческий облик, и вскоре становится Полиграфом Полиграфовичем. Однако дело не ограничивается внешностью: повадки и мировоззрение уличного пса дают о себе знать...



Сможет ли вчерашняя дворняга стать полноценным членом общества благодаря науке? Смотрите в фантастической комедии «Собачье сердце». Фильм 1988 года доступен онлайн на платформе Wink.



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