Собачье сердце (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Можно ли собаку превратить в человека? Культовая советская экранизация повести Михаила Булгакова о конфликте науки и этики.
Двадцатые годы прошлого века, Россия на гребне революции. �Один из немногих старых интеллигентов, сохранивших положение, профессор Преображенский продолжает вести хирургическую практику. Он мечтает сделать научное открытие, чтобы подтвердить свою собственную теорию эволюции. Наконец подворачивается случай: профессор с ассистентом ловят на улице бродячего пса и пересаживают ему гипофиз погибшего пьяницы. Чудо происходит: Шарик начинает принимать человеческий облик, и вскоре становится Полиграфом Полиграфовичем. Однако дело не ограничивается внешностью: повадки и мировоззрение уличного пса дают о себе знать...
Сможет ли вчерашняя дворняга стать полноценным членом общества благодаря науке? Смотрите в фантастической комедии «Собачье сердце». Фильм 1988 года доступен онлайн на платформе Wink.
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Информация
СтранаСССР
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Владимир
Толоконников
- Актёр
Борис
Плотников
- РКАктёр
Роман
Карцев
- Актриса
Нина
Русланова
- ОМАктриса
Ольга
Мелихова
- АМАктёр
Алексей
Миронов
- АНАктриса
Анжелика
Неволина
- НФАктриса
Наталья
Фоменко
- ИГАктёр
Иван
Ганжа
- НБСценарист
Наталия
Бортко
- Сценарист
Михаил
Булгаков
- ГМПродюсер
Георгий
Мауткин
- БСАктёр дубляжа
Борис
Соколов
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ВКАктёр дубляжа
Валерий
Кравченко
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич