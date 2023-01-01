Биография

Борис Соколов — известный российский актер. Родился в Уфе 18 марта 1944 года. Актерская карьера началась с поступления в ГИТИС имени Луначарского, который он окончил в 1965 году. Служил в «Ленкоме», прославился великолепными ролями в классических пьесах. Амплуа драматического актера перенес и в кино. Кинокарьера Бориса Соколова известна ролями в фильмах «Деревья умирают стоя», «Потрясающий Берендеев». Эти его ранние работы дали старт талантливым работам на долгие десятилетия. Роли Бориса Соколова по больше мере являются драматическими, но в фильмографии находит место и комедия («Прохиндиада»), и даже фэнтэзи, как, например, в фильме о хобитах «Сказочное путешествие мистера Бильбо». Всего кроме театральных ролей актер сыграл в 54 фильмах разного жанра и продублировал 5 ролей. Фильмы Бориса Соколова известны зрителям всех поколений россиян. Главная работа в «Собачьем сердце» стала самой известной, но не самой дорогой для актера. Режиссеры сериалов «Тайны следствия», «Улица разбитых фонарей», «Убойная сила» в некоторые сезоны приглашали его в работу над лентами. Очень много ролей психологического плана, где потребовался весь талант актера при воплощении характера героя. Любимый фильм самого актера — «Звезда пленительного счастья» и «Магистраль», а из сериалов — «Мужчины не плачут».