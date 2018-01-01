Биография

Ольга Мелихова — советская и российская театральная и киноактриса. Родилась в Ленинграде 28 сентября 1961 года. В 1982 году получила диплом Ленинградского института культуры, окончив режиссерское отделение. С 1980 по 1993 год она была актрисой Ленинградского (а затем Санкт-Петербургского) Молодежного театра, где играла в таких спектаклях, как «Игрок», «Утиная охота» и «Пять углов». Ольга Мелихова впервые появилась на большом экране в 1989 году, сыграв центральную роль в драме «Тростинка на ветру». Всенародное признание и похвалу критиков получила после съемок в комедии «Отпуск за свой счет». Также она появилась в короткометражном фильме «Желаю вам», мелодраме «Два гусара» и картине «Знаю только я». В 1988 году сыграла яркую роль в знаменитой экранизации романа Михаила Булгакова «Собачье сердце» — ассистентки профессора Преображенского.