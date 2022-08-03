Ослиная шкура (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Принцесса сбегает из дворца ради нищего возлюбленного. Советская сказка с Владимиром Этушем, Светланой Немоляевой и Верой Новиковой в главных ролях.



Овдовевший король Гастон IX решает вступить в брак во второй раз, надеясь обрести счастье. Чтобы угодить новой супруге, он принимает решение выдать единственную дочь Терезу замуж за старого короля соседнего государства. Девушка не желает подчиняться воле отца, ведь она влюблена в бедного принца Жака. Недолго думая, Тереза укрывается ослиной шкурой и сбегает из дворца под видом нищенки. От крестной феи Риады принцесса получает волшебное кольцо, способное изменять ее облик. Теперь Тереза должна преодолеть множество испытаний, чтобы воссоединиться с возлюбленным и обрести настоящую любовь и счастье.



Фильм создан на основе сказки известного французского писателя Шарля Перро.


