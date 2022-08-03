Старая, старая сказка (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Старая, старая сказка
Фэнтези, Семейный91 мин0+

Сказка по мотивам нескольких произведений Ханса Кристиана Андерсена от постановщицы «Золушки» и «Укротительницы тигров» Надежды Кошеверовой. Кукольник, собираясь бросить свое ремесло ради любимой девушки, поручает своим подопечным напоследок придумать длинную сказку. Получается история о солдате, добывшем у злой ведьмы золотые монеты и спасшем от ее чар доброго волшебника. Тот дарит благодетелю необычное огниво и обещает выполнять его желания. Вскоре солдат влюбляется в принцессу, но она не хочет выходить за него замуж. И все же герой так просто не сдастся. Помогут ли деньги и волшебство в погоне за счастьем, узнаете, когда будете смотреть фильм 1968 года «Старая, старая сказка» в видеосервисе Wink онлайн.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

