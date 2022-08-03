Старая, старая сказка (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
9.41968, Старая, старая сказка
Фэнтези, Семейный91 мин0+
О фильме
Сказка по мотивам нескольких произведений Ханса Кристиана Андерсена от постановщицы «Золушки» и «Укротительницы тигров» Надежды Кошеверовой. Кукольник, собираясь бросить свое ремесло ради любимой девушки, поручает своим подопечным напоследок придумать длинную сказку. Получается история о солдате, добывшем у злой ведьмы золотые монеты и спасшем от ее чар доброго волшебника. Тот дарит благодетелю необычное огниво и обещает выполнять его желания. Вскоре солдат влюбляется в принцессу, но она не хочет выходить за него замуж. И все же герой так просто не сдастся. Помогут ли деньги и волшебство в погоне за счастьем, узнаете, когда будете смотреть фильм 1968 года «Старая, старая сказка» в видеосервисе Wink онлайн.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- НКРежиссёр
Надежда
Кошеверова
- ОДАктёр
Олег
Даль
- Актриса
Марина
Неёлова
- Актёр
Георгий
Вицин
- Актёр
Владимир
Этуш
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВТАктриса
Вера
Титова
- АААктёр
Анатолий
Абрамов
- АААктёр
А.
Аввакумов
- НБАктёр
Н.
Белчивичин
- МДАктёр
М.
Дмитриевский
- ЮДСценарист
Юлий
Дунский
- ВФСценарист
Валерий
Фрид
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- СГПродюсер
С.
Голощекин
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- КРОператор
Константин
Рыжов
- АПКомпозитор
Андрей
Петров