Овод (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Середина 19 века. В оккупированной австрийскими войсками Италии действуют силы сопротивления. Внутри этих событий - история человека, превратившегося из чистого восторженного юноши в непримиримого борца за независимость, легендарного и неуловимого овода.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Боевик, Драма
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АФРежиссёр
Александр
Файнциммер
- Актёр
Олег
Стриженов
- МСАктриса
Марианна
Стриженова
- НСАктёр
Николай
Симонов
- Актёр
Владимир
Этуш
- АХАктёр
Антоний
Ходурский
- ВМАктёр
Вадим
Медведев
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- РСАктёр
Рубен
Симонов
- ПУАктёр
Павел
Усовниченко
- ЕЮАктриса
Елена
Юнгер
- ВШСценарист
Виктор
Шкловский
- ЕЕХудожник
Евгений
Еней
- БМХудожница
Белла
Маневич-Каплан
- АМОператор
Андрей
Москвин
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шостакович