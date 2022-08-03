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Овод (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

9.11955, Овод
Боевик, Драма97 мин18+

О фильме

Середина 19 века. В оккупированной австрийскими войсками Италии действуют силы сопротивления. Внутри этих событий - история человека, превратившегося из чистого восторженного юноши в непримиримого борца за независимость, легендарного и неуловимого овода.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Овод»