Биография

Иван Жеваго – актер старой советской школы, который родился еще в далеком 1912 году. В начале 30-х годов прошлого века учился на театральном рабочем факультете. В 1938 г. он закончил ГИТИС, а после был направлен по распределению в Уссурийский край. Там он работал в Ворошиловском театре, после – перешел на работу в Тамбовский драматический театр. Начиная с 1955 и до конца своей жизни (умер в 1986 году) занимался творчество в Театре-студии киноактера в городе Москва, под руководством знаменитого Никиты Михалкова. Роли Ивана Живого всегда запоминались зрителям своей искренностью и добротой, ведь это был поистине талантливый и проницательный актер. Впервые появился на экране в 1933 году в роли Мишке, в фильме «Одни знакомые». К сожалению, по ряду причин после своей первой роли в большом кино, Жеваго не появлялся на экранах более двадцати лет. Фильмы Ивана Жеваго стали весьма популярными в Союзе, ведь актер был задействован практически в 80 проектах. Он снялся в фильмах «Надежда и опора», «Они были актерами», «Маленькие трагедии», «Хочу быть министром», «Белый Бим черное ухо», «Райские яблочки», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», а также многих других.