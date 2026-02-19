Хождение за три моря (сериал, 1958) смотреть онлайн
1958, Хождение за три моря 1 сезон
Приключения, Исторический0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
Тверской купец Афанасий Никитин давно мечтал о путешествиях и дальних странах. Мечты становятся реальностью, когда он отправляется в Индию, страну чудес, которую не посещал ни один европеец.
СтранаСССР, Индия
ЖанрИсторический, Приключения
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ХАРежиссёр
Ходжа
Ахмад Аббас
- Актёр
Олег
Стриженов
- НАктриса
Наргис
- БСАктёр
Балрадж
Сахни
- ПКАктёр
Притхвирадж
Капур
- ПАктриса
Падмини
- ДААктёр
Дэвид
Абрахам
- ПДАктёр
П.
Джайрадж
- МКАктёр
Манмохан
Кришна
- АСАктриса
Ачала
Сачдев
- ВОАктриса
Варвара
Обухова
- ВБАктёр
Виталий
Беляков
- СКАктёр
Степан
Каюков
- ИЖАктёр
Иван
Жеваго
- ВБАктёр
Владислав
Баландин
- ВТАктёр
Всеволод
Тягушев
- ХАСценарист
Ходжа
Ахмад Аббас
- МССценарист
Мария
Смирнова
- МБХудожник
Михаил
Богданов
- ГМХудожник
Геннадий
Мясников
- ОАХудожник
Орест
Аликин
- ВММонтажёр
Всеволод
Массино
- ВНОператор
Владимир
Николаев
- ЕАОператор
Евгений
Андриканис
- БЧКомпозитор
Борис
Чайковский
- АБКомпозитор
Анил
Бисвас