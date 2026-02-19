Хождение за три моря
Хождение за три моря

Хождение за три моря (сериал, 1958) смотреть онлайн

1958, Хождение за три моря 1 сезон
Приключения, Исторический0+
О сериале

Тверской купец Афанасий Никитин давно мечтал о путешествиях и дальних странах. Мечты становятся реальностью, когда он отправляется в Индию, страну чудес, которую не посещал ни один европеец.

Страна
СССР, Индия
Жанр
Исторический, Приключения

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

