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Детям
Игры
Спорт
Подписки
Видеоблоги
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Wink
Михаил Богданов
Михаил Богданов
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Карьера
Художник
Дата рождения
17 ноября 1914 г.
(80 лет)
Дата смерти
20 сентября 1995 г.
Фильмография
Все
Художник
Художник
9.4
Война и мир
1965
9.4
Хождение за три моря
1958