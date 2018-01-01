Wink
Сериалы
Хождение за три моря
Актёры и съёмочная группа сериала «Хождение за три моря»

Актёры и съёмочная группа сериала «Хождение за три моря»

Режиссёры

Ходжа Ахмад Аббас

Khwaja Ahmad Abbas
Режиссёр

Актёры

Олег Стриженов

АктёрАфанасий Никитин
Наргис

Nargis
АктрисаЧампа
Балрадж Сахни

Balraj Sahni
АктёрСакарам
Притхвирадж Капур

Prithviraj Kapoor
АктёрВеликий визирь Махмуд Гаван
Падмини

Padmini
АктрисаЛакшми
Дэвид Абрахам

David Abraham
Актёрнаместник Асад Хан
П. Джайрадж

Paidi Jairaj
Актёрпосол Ширвана Хасан Бек
Манмохан Кришна

Manmohan Krishna
Актёротец Чампы, Манмахан
Ачала Сачдев

Achala Sachdev
Актрисамать Чампы
Варвара Обухова

Актрисамать Афанасия
Виталий Беляков

АктёрМихайло Замков
Степан Каюков

Актёртверской купец
Иван Жеваго

Актёртверской купец
Владислав Баландин

Актёртверской купец
Всеволод Тягушев

Актёртверской купец

Сценаристы

Ходжа Ахмад Аббас

Khwaja Ahmad Abbas
Сценарист
Мария Смирнова

Сценарист

Художники

Михаил Богданов

Художник
Геннадий Мясников

Художник
Орест Аликин

Художник

Монтажёры

Всеволод Массино

Монтажёр

Операторы

Владимир Николаев

Оператор
Евгений Андриканис

Оператор

Композиторы

Борис Чайковский

Композитор
Анил Бисвас

Anil Biswas
Композитор