«Сто грамм» для храбрости (фильм, 1976) смотреть онлайн

Три новеллы: первая о примерном гражданине, который встретил заядлого пьяницу по дороге на работу, вторая о происшествии на празднике, которое произошло по вине алкоголя, а в третьей застенчивый мужчина перед первым свиданием решает для храбрости выпить «сто грамм».

