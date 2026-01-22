«Сто грамм» для храбрости (фильм, 1976) смотреть онлайн

«Сто грамм» для храбрости
8.31976, «Сто грамм» для храбрости
Комедия71 мин12+
О фильме

Три новеллы: первая о примерном гражданине, который встретил заядлого пьяницу по дороге на работу, вторая о происшествии на празднике, которое произошло по вине алкоголя, а в третьей застенчивый мужчина перед первым свиданием решает для храбрости выпить «сто грамм».

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

