«Сто грамм» для храбрости (фильм, 1976) смотреть онлайн

8.31976, «Сто грамм» для храбрости
Комедия71 мин12+
О фильме
Три новеллы: первая о примерном гражданине, который встретил заядлого пьяницу по дороге на работу, вторая о происшествии на празднике, которое произошло по вине алкоголя, а в третьей застенчивый мужчина перед первым свиданием решает для храбрости выпить «сто грамм».
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ББРежиссёр
Борис
Бушмелёв
- АМРежиссёр
Анатолий
Маркелов
- ГЩРежиссёр
Георгий
Щукин
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ЮКАктёр
Юрий
Кузьменков
- ЮБАктёр
Юрий
Белов
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актёр
Александр
Пашутин
- Актёр
Михаил
Светин
- ГКАктёр
Гоги
Кавтарадзе
- Актёр
Борислав
Брондуков
- Актёр
Николай
Гринько
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- АЛАктёр
Абессалом
Лория
- АГАктриса
Анастасия
Георгиевская
- Актриса
Татьяна
Васильева
- Актёр
Александр
Белявский
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- ЕМАктриса
Екатерина
Мазурова
- НМАктриса
Нинель
Мышкова
- ЕПАктёр
Евгений
Перов
- Актёр
Виктор
Сергачев
- ГТАктёр
Георгий
Тусузов
- ИЖАктёр
Иван
Жеваго
- ССАктриса
Светлана
Старикова
- ГБАктриса
Галина
Булкина
- ЗРАктриса
Зоя
Русина
- ВУАктёр
Владимир
Удалов
- ВБАктриса
Валентина
Беляева
- АСАктёр
Алексей
Строев
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- ГГСценарист
Григорий
Горин
- ВТСценарист
Виктория
Токарева
- НПСценарист
Николай
Пушков
- ВАОператор
Виталий
Абрамов
- ННОператор
Николай
Немоляев
- КХКомпозитор
Карэн
Хачатурян