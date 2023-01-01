Биография

Татьяна Григорьевна Васильева – актриса, известная с советских времен. Удостоена звания «Народная артистка РФ». Актриса Татьяна Васильева родилась в конце зимы 1947 года. Папа девочки трудился фрезеровщиком, мать окончила экономический факультет института. Татьяна точно не помнит, когда именно она захотела стать актрисой. Но связывает свою тягу к искусству с тем, что в молодости ее мать увлекалась игрой на сцене импровизированного театра. В школьные годы Васильева любила изучать литературу и иностранный язык, посещала художественный кружок. В 22 года окончила Школу-студию МХАТ. Первый раз замуж Татьяна вышла в возрасте 26 лет. От брака с Анатолием Васильевым родился сын Филипп. Второй раз актриса вышла замуж в 36 лет, сразу после развода. В браке с Георгием Мартиросяном появилась дочь Елизавета. Первые роли Татьяны Васильевой были в Театре сатиры. Кинодебютом стала картина «У времени в плену», которую жестко критиковали в газете «Правда». Такая бурная реакция была вызвана девичьей еврейской фамилией Татьяны Ицыкович, которую она поменяла, выйдя замуж за Васильева. Огромную славу актрисе принесли съемки в комедии «Самая обаятельная и привлекательная».