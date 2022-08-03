Самый маленький гном № 1
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Самый маленький гном № 1

Самый маленький гном № 1 (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

9.41977, Самый маленький гном № 1
Мультфильм, Фэнтези9 мин6+

О фильме

Гномик Вася был таким маленьким, что его никто не замечал. Но это его не огорчало. Главное, что он смог спасти от злого Волка трех поросят, семерых козлят, Красную Шапочку и ее Бабушку. А потом ему пришлось спасать самого Волка от… Серенького Козлика! Вот как!

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Комедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый маленький гном № 1»