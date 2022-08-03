Гномик Вася был таким маленьким, что его никто не замечал. Но это его не огорчало. Главное, что он смог спасти от злого Волка трех поросят, семерых козлят, Красную Шапочку и ее Бабушку. А потом ему пришлось спасать самого Волка от… Серенького Козлика! Вот как!

