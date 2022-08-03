Самый маленький гном № 1 (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
9.41977, Самый маленький гном № 1
Мультфильм, Фэнтези9 мин6+
О фильме
Гномик Вася был таким маленьким, что его никто не замечал. Но это его не огорчало. Главное, что он смог спасти от злого Волка трех поросят, семерых козлят, Красную Шапочку и ее Бабушку. А потом ему пришлось спасать самого Волка от… Серенького Козлика! Вот как!
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Комедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Каменецкий
- ПДАктёр
Петр
Дегтярев
- ОГАктриса
Ольга
Громова
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- БВАктёр
Борис
Владимиров
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- Актёр
Георгий
Вицин
- Актриса
Татьяна
Васильева
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- МЛСценарист
Михаил
Липскеров
- ГКПродюсер
Глеб
Ковров
- ГХПродюсер
Григорий
Хмара
- АВХудожник
Анатолий
Васильев
- ИКХудожница
Ирина
Кострина
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- ТБОператор
Теодор
Бунимович
- ЮКОператор
Юрий
Каменецкий
- ИККомпозитор
Игорь
Космачев