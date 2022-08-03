Волшебное кольцо
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Волшебное кольцо

Волшебное кольцо (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

9.71979, Волшебное кольцо
Мультфильм, Для самых маленьких18 мин18+

О фильме

У Вани совсем нет денег, а свою последнюю одежду он отдал за спасение несчастных животных. Теперь у него дома живет кошка, собака и змея. Но неожиданно оказалось, что эта змея — дочь короля, поэтому за свое спасение она подарила ему волшебное кольцо. И теперь Ваня может пожелать все, что угодно, и его желание исполнится!

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебное кольцо»