Волшебное кольцо (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
9.71979, Волшебное кольцо
Мультфильм, Для самых маленьких18 мин18+
О фильме
У Вани совсем нет денег, а свою последнюю одежду он отдал за спасение несчастных животных. Теперь у него дома живет кошка, собака и змея. Но неожиданно оказалось, что эта змея — дочь короля, поэтому за свое спасение она подарила ему волшебное кольцо. И теперь Ваня может пожелать все, что угодно, и его желание исполнится!
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Актёр
Евгений
Леонов
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- КСАктриса
Кира
Смирнова
- Актриса
Татьяна
Васильева
- КРАктриса
Клара
Румянова
- БНАктёр
Борис
Новиков
- Актриса
Анна
Каменкова
- БШСценарист
Борис
Шергин
- ЮКСценарист
Юрий
Коваль
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- ВКХудожница
Вера
Кудрявцева-Енгалычева
- ОВМонтажёр
Ольга
Василенко
- БКОператор
Борис
Котов
- ЕБКомпозитор
Евгений
Ботяров