Волшебное кольцо (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

У Вани совсем нет денег, а свою последнюю одежду он отдал за спасение несчастных животных. Теперь у него дома живет кошка, собака и змея. Но неожиданно оказалось, что эта змея — дочь короля, поэтому за свое спасение она подарила ему волшебное кольцо. И теперь Ваня может пожелать все, что угодно, и его желание исполнится!

