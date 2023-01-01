Самая обаятельная и привлекательная
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Самая обаятельная и привлекательная

Самая обаятельная и привлекательная (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Самая обаятельная и привлекательная
Мелодрамы, Комедии80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Надя Клюева работает инженером, ее общественная жизнь кипит, а вот личная не может похвастаться успехами. Но всe меняется, когда Надя случайно встречает свою бывшую одноклассницу.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

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