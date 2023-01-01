Самая обаятельная и привлекательная (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, Самая обаятельная и привлекательная
Мелодрамы, Комедии80 мин18+
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Сюжет
Надя Клюева работает инженером, ее общественная жизнь кипит, а вот личная не может похвастаться успехами. Но всe меняется, когда Надя случайно встречает свою бывшую одноклассницу.
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Информация
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ГБРежиссёр
Геральд
Бежанов
- Актриса
Ирина
Муравьёва
- Актриса
Татьяна
Васильева
- Актёр
Александр
Абдулов
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- Актриса
Людмила
Иванова
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- Актёр
Владимир
Носик
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- ЛПАктёр
Лев
Перфилов
- ГБСценарист
Геральд
Бежанов
- АЭСценарист
Анатолий
Эйрамджан
- ГБПродюсер
Галина
Белинская
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ЕХХудожница
Елена
Храмова
- ВПОператор
Валентин
Пиганов
- ВРКомпозитор
Владимир
Рубашевский