Биография

Геральд Бежанов – режиссер, сценарист, актер, продюсер. Создатель известных советских фильмов, которые остаются популярными и сейчас. Выдающийся кинематографист родился в Тбилиси в 1940 г. После окончания школы поступил в Тбилисский государственный университет. В 1967 г. получил диплом юриста. Позже решил получить режиссерское образование и окончил ВГИК в 1973 г. В возрасте 19 лет участвовал в съемках картины «Нино» в качестве помощника режиссера. В студенческие годы работал над созданием ленты «Цвет граната», а также стал одним из создателей и научно-популярного фильма «Акоп Овнатанян» в 1970. Режиссерский дебют состоялся в 1974 г., когда вышел фильм Геральда Бежанова «Желтый тондыр». Всесоюзное признание режиссер получил после выхода на экраны картины «Самая обаятельная и привлекательная». Этот фильм покорил миллионы зрителей, сделав его создателей известными. Затем он снял не менее успешную ленту «Где находится нофелет?» в 1987 г. В некоторых своих лентах режиссер выступал в качестве сценариста. Небольшие эпизодические роли Геральд Бежанов исполнил в лентах «Самая обаятельная и привлекательная», «День бумажного змея», «В Москве проездом».