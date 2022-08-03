Где находится нофелет? (фильм, 1988) смотреть онлайн

Где находится нофелет?
Где находится нофелет?

Мелодрама, Комедия77 мин0+
Работающему в НИИ инженеру Голикову уже за сорок, но он до сих пор не женат. Его родственники мечтают о внуках и пытаются найти ему пару, но у них ничего не выходит, пока однажды в Москву не приезжает Геннадий — двоюродный брат Голикова.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Где находится нофелет?»