Биография

Инна Ульянова – актриса театра и кино, родилась 30 июня 1934 года. Обладательница звания заслуженной артистки РФ, лауреат Государственной премии. Сыграла в более чем 30 фильмах, а также телеспектаклях, киножурналах и документальных фильмах. В 1957 окончила Щукинское училище и была приглашена в Театр комедии им. Акимова. В 1964 году переехала в Москву и выступала на сцене Театра на Таганке, а затем театра «Содружества актеров Таганки». Дебютный фильм Инны Ульяновой – «Карнавальная ночь». В 1973 году актриса сыграла запоминающуюся эпизодическую роль в телевизионном многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». Главная роль Инне Ульяновой досталась в картине «Покровские ворота». В 1987 году актриса снялась в лирической комедии «Где находится нофелет?». В 1994 году с участием Ульяновой вышел фильм «Утомленные солнцем». Картина получила несколько наград, среди которых «Оскар», Гран-при Каннского фестиваля, «Янтарная пантера» и другие. Инна Ульянова снималась в популярных в советское время киножурналах «Фитиль» и «Ералаш». На телевидении актриса вела две передачи – «На здоровье!» и «Дело хозяйское», снялась в нескольких рекламных роликах. Участвовала в антрепризах.