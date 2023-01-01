Осторожно, Василек! (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Шестилетнему Васильку предстоит пойти в так называемый «нулевой класс». Василек готов к этому, но его беспокоит одно: будет ли в школе «все взаправду» или — как в детском саду — «все понарошку». На трудного, нестандартного ребенка сразу же обратил внимания директор школы. Но овладеть дисциплиной по-настоящему Васильку помог взрослый друг, в доме которого летом отдыхала семья мальчика.



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