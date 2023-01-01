Осторожно, Василек! (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
9.01985, Осторожно, Василек!
Семейные65 мин6+
Сюжет
Шестилетнему Васильку предстоит пойти в так называемый «нулевой класс». Василек готов к этому, но его беспокоит одно: будет ли в школе «все взаправду» или — как в детском саду — «все понарошку». На трудного, нестандартного ребенка сразу же обратил внимания директор школы. Но овладеть дисциплиной по-настоящему Васильку помог взрослый друг, в доме которого летом отдыхала семья мальчика.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ИТАктёр
Илья
Тюрин
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ЕБАктриса
Елена
Борзова
- АПАктриса
Анастасия
Проханова
- СПАктёр
Сергей
Проханов
- ИУАктриса
Инна
Ульянова
- ТБАктриса
Татьяна
Божок
- ОВАктриса
Ольга
Высокомян
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- ОССценарист
Ольга
Сидельникова
- ННПродюсер
Николай
Неживов
- МСХудожница
Маргарита
Сокольникова
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ИЗОператор
Инна
Зарафьян