Когда опаздывают в ЗАГС... (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
8.51991, Когда опаздывают в ЗАГС...
Мюзикл, Комедия89 мин12+
О фильме
Кооператор Константин, вернувшись из командировки, застает у себя дома незнакомую девушку. Как выяснилось, его приятель отдал ключи от Костиной квартиры своим друзьям-студентам, которые должны были пожениться.
Но невеста Светлана опоздала в ЗАГС, и ревнивый жених расстался с ней, не выслушав объяснений. Костя разрешает Светлане остаться в квартире еще на несколько дней...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb