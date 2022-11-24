Когда опаздывают в ЗАГС...
Когда опаздывают в ЗАГС... (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

Мюзикл, Комедия89 мин12+

Кооператор Константин, вернувшись из командировки, застает у себя дома незнакомую девушку. Как выяснилось, его приятель отдал ключи от Костиной квартиры своим друзьям-студентам, которые должны были пожениться.

Но невеста Светлана опоздала в ЗАГС, и ревнивый жених расстался с ней, не выслушав объяснений. Костя разрешает Светлане остаться в квартире еще на несколько дней...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb