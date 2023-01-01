Биография

Ирина Безрукова — театральная и киноактриса России и СССР, актриса дубляжа, телеведущая. Обладательница Государственных наград за свою общественную и театральную деятельность — Знака преподобного Сергия Радонежского, статуэтки журнала HELLO! и не только. Родилась в Ростове-на-Дону 11 апреля 1965 года. С детства будущая артистка увлекалась драмой и пыталась поступить в театральный кружок. Окончила театральное училище в родном городе. Совмещала учебу и работу в АТД им. Горького, где отыграла в 250 постановках. Работала в Тульском ГДТ и Московском театре-студии. Подрабатывала как модель, выходя на подиум вместе с будущим солистом группы «Иванушки» Кириллом Андреевым. Позднее демонстрировала прически, сделанные стилистом Сергеем Зверевым. Дебютом в кино стала лента «Девочка и ветер», но большой успех пришел к артистке после выхода сериала «Графиня де Монсоро». Всего Ирина сыграла в кино 50 ролей, среди которых «Маросейка, 12», «Участок», «Есенин», «Временно недоступен», «Семейные обстоятельства». Занималась озвучиванием мультфильмов, аудиокниг. Снималась в клипах Стаса Михайлова, Роксаны Бабаян, Владимира Асимова. Ирина Безрукова участвовала в телеиграх «Форт Бойярд», «Кто хочет стать миллионером», шоу «Танцы со звездами».