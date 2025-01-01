Мы не дети (фильм, 2025) смотреть онлайн

Замкнутую девочку на месяц отправляют в летний лагерь, где она с новыми друзьями начинает бороться против местных строгих порядков. Фильм «Мы не дети» — комедия о взрослении и поиске себя.



У юной Есении мало друзей, а ее блог почти никто не смотрит. В надежде помочь девочке стать увереннее, мама отправляет ее на месяц в летний лагерь. Однако там, вместо веселых каникул, Есению ждут абсурдные правила и изнурительная работа под присмотром воспитателей и директрисы. К счастью, Есении не приходится терпеть это одной. Вместе с другими ребятами из лагеря она создает клуб «Мы не дети», который ставит себе цель нарушить установившиеся порядки.



Добьются ли они успеха, расскажет комедия «Мы не дети», смотреть которую онлайн можно на Wink.



Мы не дети смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.