Мы не дети (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Замкнутую девочку на месяц отправляют в летний лагерь, где она с новыми друзьями начинает бороться против местных строгих порядков. Фильм «Мы не дети» — комедия о взрослении и поиске себя.
У юной Есении мало друзей, а ее блог почти никто не смотрит. В надежде помочь девочке стать увереннее, мама отправляет ее на месяц в летний лагерь. Однако там, вместо веселых каникул, Есению ждут абсурдные правила и изнурительная работа под присмотром воспитателей и директрисы. К счастью, Есении не приходится терпеть это одной. Вместе с другими ребятами из лагеря она создает клуб «Мы не дети», который ставит себе цель нарушить установившиеся порядки.
Рейтинг
- ИДРежиссёр
Игорь
Днепров
- Актриса
Ирина
Безрукова
- АЗАктёр
Александр
Златопольский
- МГАктриса
Мария
Герасимова
- ЕГАктриса
Елизавета
Гуреева
- АЧАктриса
Анастасия
Черникова
- ВКАктриса
Варвара
Кузнецова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- АРСценарист
Александр
Румянцев
- АПСценарист
Алеся
Пантелеева
- АППродюсер
Алеся
Пантелеева
- АРПродюсер
Арина
Романова
- АППродюсер
Андрей
Пантелеев
- АЯМонтажёр
Александр
Язев
- ИДМонтажёр
Игорь
Днепров
- АЯОператор
Александр
Язев