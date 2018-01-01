Wink
Детям
Мы не дети
Актёры и съёмочная группа фильма «Мы не дети»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы не дети»

Режиссёры

Игорь Днепров

Игорь Днепров

Режиссёр

Актёры

Ирина Безрукова

Ирина Безрукова

АктрисаИрина Борисовна
Александр Златопольский

Александр Златопольский

АктёрСергей Сергеевич
Мария Герасимова

Мария Герасимова

АктрисаЕсения
Елизавета Гуреева

Елизавета Гуреева

АктрисаКарина
Анастасия Черникова

Анастасия Черникова

АктрисаАлеся, вожатая
Варвара Кузнецова

Варвара Кузнецова

АктрисаВаря
Дмитрий Мазуров

Дмитрий Мазуров

АктёрПолицейский

Сценаристы

Александр Румянцев

Александр Румянцев

Сценарист
Алеся Пантелеева

Алеся Пантелеева

Сценарист

Продюсеры

Алеся Пантелеева

Алеся Пантелеева

Продюсер
Арина Романова

Арина Романова

Продюсер
Андрей Пантелеев

Андрей Пантелеев

Продюсер

Монтажёры

Александр Язев

Александр Язев

Монтажёр
Игорь Днепров

Игорь Днепров

Монтажёр

Операторы

Александр Язев

Александр Язев

Оператор