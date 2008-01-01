Про Федота стрельца, удалого молодца
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Детям
Про Федота стрельца, удалого молодца
9.22008, Про Федота стрельца, удалого молодца
Мультфильмы, Приключения73 мин12+
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Про Федота стрельца, удалого молодца (мультфильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Мультфильм по одноименной стихотворной сказке Леонида Филатова, написанной в 1985 году. История о царе, который влюбился в жену стрельца и решил устранить конкурента. Царский стрелец Федот живет душа в душу с любимой женой Марусей, которая к тому же красива и обладает магическими способностями. Однажды до царя доходят слухи о невероятной красоте Маруси, и он ищет способ разлучить ее с мужем. Весьма кстати оказываются советы Бабы-Яги, полученные генералом, и царь начинает давать Федоту задания, невыполнение которых грозит стрельцу казнью. Вот только какими трудными и невероятными не были бы поручения, Федот раз разом с ними справляется. В чем тут секрет и чем закончится эта удивительная история?


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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Про Федота стрельца, удалого молодца»

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