Про Федота стрельца, удалого молодца (мультфильм, 2008) смотреть онлайн
Сюжет
Мультфильм по одноименной стихотворной сказке Леонида Филатова, написанной в 1985 году. История о царе, который влюбился в жену стрельца и решил устранить конкурента. Царский стрелец Федот живет душа в душу с любимой женой Марусей, которая к тому же красива и обладает магическими способностями. Однажды до царя доходят слухи о невероятной красоте Маруси, и он ищет способ разлучить ее с мужем. Весьма кстати оказываются советы Бабы-Яги, полученные генералом, и царь начинает давать Федоту задания, невыполнение которых грозит стрельцу казнью. Вот только какими трудными и невероятными не были бы поручения, Федот раз разом с ними справляется. В чем тут секрет и чем закончится эта удивительная история?
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыСемейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ЛСРежиссёр
Людмила
Стеблянко
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Александр
Ревва
- Актриса
Ирина
Безрукова
- Актёр
Константин
Бронзит
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Сергей
Глезин
- ЛССценарист
Людмила
Стеблянко
- Сценарист
Леонид
Филатов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Сергей
Глезин
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- ВВКомпозитор
Валентин
Васенков