Про Федота стрельца, удалого молодца (мультфильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Мультфильм по одноименной стихотворной сказке Леонида Филатова, написанной в 1985 году. История о царе, который влюбился в жену стрельца и решил устранить конкурента. Царский стрелец Федот живет душа в душу с любимой женой Марусей, которая к тому же красива и обладает магическими способностями. Однажды до царя доходят слухи о невероятной красоте Маруси, и он ищет способ разлучить ее с мужем. Весьма кстати оказываются советы Бабы-Яги, полученные генералом, и царь начинает давать Федоту задания, невыполнение которых грозит стрельцу казнью. Вот только какими трудными и невероятными не были бы поручения, Федот раз разом с ними справляется. В чем тут секрет и чем закончится эта удивительная история?







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