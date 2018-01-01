Биография

Екатерина Жемчужная — российская актриса кино и театра, вокалистка. Народная артистка России. Родилась в Щёкино Тульской области 28 марта 1944 года. Росла в творческой атмосфере: родители выступали в ансамбле филармонии. Девочка не сомневалась, что в будущем тоже будет блистать на сцене. Получив аттестат, уехала в Москву и стала студенткой музыкального училища имени Ипполитова-Иванова. В студенческий период вошла в коллектив музыкального театра «Ромэн». Из-за плотного графика репетиций и выступлений учебу пришлось бросить. Позже получила актерское образование в ГИТИСе. Широкую известность Екатерине Жемчужной принесли сериалы «Вечный зов» и «Королева Марго», а также картины «Табор уходит в небо», «Карнавал», «Где находится нофелет?», «Орел и Решка». С 2000-х годах ее творческая биография начала активно пополняться ролями в телесериалах «Обручальное кольцо», «Кармелита: Цыганская страсть», «Простая жизнь», «Любимые женщины Казановы». На сцене «Ромэн» выступала с постановками «Мы — цыгане», «Свадебное путешествие в страну Цыгания», «Здравствуй, Пушкин!».