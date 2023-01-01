Цыганское счастье (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фильм о судьбе цыган, которые решили вести оседлый образ жизни. Звезда «Движения вверх» Андрей Смоляков в драме о поисках нового дома от автора комедии «Елки-палки!..».
Цыганка Мария решает отказаться от кочевого образа жизни, чтобы обеспечить сыну счастливую жизнь и научить его жить честно. Мария вместе с сыном Сашкой останавливается в деревне, где первое время им приходится жить в старой школе. И мать, и сын — оба безграмотные, поэтому деревенские жители косо на них поглядывают. Вскоре Мария все-таки устраивается на работу, а Саша заводит знакомство с местной девушкой, к которой начинает испытывать нежные чувства. Здесь цыгане обретают новый дом, однако испытания на этом не заканчиваются. Какое будущее ждет Сашку?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Никоненко
- НКАктёр
Николай
Крючков
- ИКАктёр
Иван
Каменский
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- ЕВАктриса
Екатерина
Воронина
- ГСАктёр
Георгий
Светлани
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ЕЖАктриса
Екатерина
Жемчужная
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Лев
Борисов
- Сценарист
Сергей
Никоненко
- ИЗПродюсер
Игорь
Зуев
- МГОператор
Михаил
Гойхберг
- ВМКомпо�зитор
Владимир
Мартынов