Цыганское счастье (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм о судьбе цыган, которые решили вести оседлый образ жизни. Звезда «Движения вверх» Андрей Смоляков в драме о поисках нового дома от автора комедии «Елки-палки!..».



Цыганка Мария решает отказаться от кочевого образа жизни, чтобы обеспечить сыну счастливую жизнь и научить его жить честно. Мария вместе с сыном Сашкой останавливается в деревне, где первое время им приходится жить в старой школе. И мать, и сын — оба безграмотные, поэтому деревенские жители косо на них поглядывают. Вскоре Мария все-таки устраивается на работу, а Саша заводит знакомство с местной девушкой, к которой начинает испытывать нежные чувства. Здесь цыгане обретают новый дом, однако испытания на этом не заканчиваются. Какое будущее ждет Сашку?



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