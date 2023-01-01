Любимые женщины Казановы
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Любимые женщины Казановы

Любимые женщины Казановы (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.32014, Любимые женщины Казановы 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Иван - единственный мужчина в семье. Он окружен заботами мамы, бабушки и двух сестер. Женщины не дают ему продохнуть, мучая советами в личной жизни. И тогда он заключает пари со взбалмошной девушкой, представляя ее своей семье в качестве будущей жены. Иван делает это специально, чтобы, когда он приведет настоящую любимую девушку, родные приняли бы ее радостно. Родственники в недоумении и не могут смириться с такой невесткой, но постепенно девушка вносит изменения в размеренный уклад семьи...

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любимые женщины Казановы»

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