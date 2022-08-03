Иван - единственный мужчина в семье. Он окружен заботами мамы, бабушки и двух сестер. Женщины не дают ему продохнуть, мучая советами в личной жизни. И тогда он заключает пари со взбалмошной девушкой, представляя ее своей семье в качестве будущей жены. Иван делает это специально, чтобы, когда он приведет настоящую любимую девушку, родные приняли бы ее радостно. Родственники в недоумении и не могут смириться с такой невесткой, но постепенно девушка вносит изменения в размеренный уклад семьи...

