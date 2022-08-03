WinkСериалыЛюбимые женщины Казановы1-й сезон
Любимые женщины Казановы (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
9.32014, Любимые женщины Казановы. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+
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О сериале
Иван - единственный мужчина в семье. Он окружен заботами мамы, бабушки и двух сестер. Женщины не дают ему продохнуть, мучая советами в личной жизни. И тогда он заключает пари со взбалмошной девушкой, представляя ее своей семье в качестве будущей жены. Иван делает это специально, чтобы, когда он приведет настоящую любимую девушку, родные приняли бы ее радостно. Родственники в недоумении и не могут смириться с такой невесткой, но постепенно девушка вносит изменения в размеренный уклад семьи...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Быстрицкий
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- АААктриса
Анна
Андрусенко
- КЗАктёр
Кирилл
Запорожский
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- ЮРАктриса
Юлия
Рувинская
- ПБАктриса
Полина
Быстрицкая
- АИАктёр
Алексей
Ильин
- Актриса
Ольга
Дибцева
- ЕРАктриса
Екатерина
Радченко
- ЕЖАктриса
Екатерина
Жемчужная
- АГСценарист
Альжбета
Горицвет
- СКПродюсер
Сергей
Кешишев
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВФПродюсер
Виктория
Фишер
- АПХудожник
Александр
Платицын
- ИШХудожник
Илья
Широков
- ГДХудожница
Галина
Даниленко
- ПЗМонтажёр
Павел
Знак
- АСОператор
Александр
Сурков
- ЛККомпозитор
Лора
Квинт