Любимые женщины Казановы. Сезон 1
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Любимые женщины Казановы
1-й сезон

Любимые женщины Казановы (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.32014, Любимые женщины Казановы. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Иван - единственный мужчина в семье. Он окружен заботами мамы, бабушки и двух сестер. Женщины не дают ему продохнуть, мучая советами в личной жизни. И тогда он заключает пари со взбалмошной девушкой, представляя ее своей семье в качестве будущей жены. Иван делает это специально, чтобы, когда он приведет настоящую любимую девушку, родные приняли бы ее радостно. Родственники в недоумении и не могут смириться с такой невесткой, но постепенно девушка вносит изменения в размеренный уклад семьи...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любимые женщины Казановы»