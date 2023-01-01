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Фильмы
Самая обаятельная и привлекательная
Актёры и съёмочная группа фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Актёры и съёмочная группа фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Режиссёры

Геральд Бежанов

Геральд Бежанов

Режиссёр

Актёры

Ирина Муравьёва

Ирина Муравьёва

АктрисаНадя Клюева
Татьяна Васильева

Татьяна Васильева

АктрисаСусанна
Александр Абдулов

Александр Абдулов

АктёрВолодя Смирнов
Леонид Куравлёв

Леонид Куравлёв

АктёрМиша Дятлов
Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов

АктёрЛёша Пряхин
Людмила Иванова

Людмила Иванова

АктрисаКлавдия Матвеевна
Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко

АктрисаЛюся Виноградова
Владимир Носик

Владимир Носик

АктёрГена Сысоев
Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт

АктёрАркадий
Лев Перфилов

Лев Перфилов

АктёрПётр Васильевич

Сценаристы

Геральд Бежанов

Геральд Бежанов

Сценарист
Анато�лий Эйрамджан

Анатолий Эйрамджан

Сценарист

Продюсеры

Галина Белинская

Галина Белинская

Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Ферапонтов

Владимир Ферапонтов

Актёр дубляжа

Художники

Елена Храмова

Елена Храмова

Художница

Операторы

Валентин Пиганов

Валентин Пиганов

Оператор

Композиторы

Владимир Рубашевский

Владимир Рубашевский

Композитор