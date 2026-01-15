Вечерний лабиринт (фильм, 1980) смотреть онлайн

7.61980, Вечерний лабиринт
Комедия71 мин6+
Вечерний лабиринт (фильм, 1980)
О фильме
Некая творческая группа решает открыть в одном из областных городов увеселительный аттракцион, под названием «Лабиринт». Для этого начальство направляет туда несколько своих сотрудников для того, чтобы они выяснили, как лучше осуществить эту затею. Коллеги приезжают в город, селятся в гостинице и неожиданно сталкиваются с целой горой всяких неприятностей. Им ничего не остается, как искать достойный выход из сложившейся ситуации…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ББРежиссёр
Борис
Бушмелёв
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- Актриса
Татьяна
Васильева
- АЛАктёр
Александр
Лазарев
- Актриса
Валентина
Талызина
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- ТНАктриса
Татьяна
Новицкая
- Актёр
Александр
Пашутин
- ГСАктёр
Георгий
Светлани
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- ЛПАктёр
Лев
Поляков
- АОАктёр
Анатолий
Обухов
- ГСАктриса
Галина
Семенова
- ВИАктёр
Владимир
Исаев
- ГНСценарист
Георгий
Николаев
- ЭТМонтажёр
Эсфирь
Тобак
- ГГКомпозитор
Георгий
Гаранян