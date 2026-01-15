Вечерний лабиринт (фильм, 1980) смотреть онлайн

Вечерний лабиринт
Вечерний лабиринт
7.61980, Вечерний лабиринт
Комедия71 мин6+
О фильме

Некая творческая группа решает открыть в одном из областных городов увеселительный аттракцион, под названием «Лабиринт». Для этого начальство направляет туда несколько своих сотрудников для того, чтобы они выяснили, как лучше осуществить эту затею. Коллеги приезжают в город, селятся в гостинице и неожиданно сталкиваются с целой горой всяких неприятностей. Им ничего не остается, как искать достойный выход из сложившейся ситуации…

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечерний лабиринт»