Вечерний лабиринт (фильм, 1980) смотреть онлайн

Некая творческая группа решает открыть в одном из областных городов увеселительный аттракцион, под названием «Лабиринт». Для этого начальство направляет туда несколько своих сотрудников для того, чтобы они выяснили, как лучше осуществить эту затею. Коллеги приезжают в город, селятся в гостинице и неожиданно сталкиваются с целой горой всяких неприятностей. Им ничего не остается, как искать достойный выход из сложившейся ситуации…

