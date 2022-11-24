Цирк сгорел и клоуны разбежались (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно
8.11999, Цирк сгорел и клоуны разбежались
Фэнтези, Драма110 мин16+
О фильме
Главный герой фильма - режиссер Николай Худокормов. Он стоит на пороге пятидесятилетия, за его плечами жизнь, богатая событиями: творческие поиски, неоднократные браки, дети. Все это уже в прошлом. Осталось лишь глухое безденежье, полубезумная мать и безразличие к самому себе.
Но Николай мучается от навязчивой идеи - он должен снять главный фильм своей жизни. Он мечется в поисках чуда, которое подарит ему деньги на осуществление съемок, преследуемый молодой и прекрасной женщиной, убеждающей его в бренности собственной жизни. Со временем Николая начинает пугать её навязчивость и странность.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актёр
Николай
Караченцов
- ТЮАктриса
Таня
Ю
- Актриса
Зинаида
Шарко
- Актриса
Нина
Русланова
- Актриса
Мария
Шукшина
- Актриса
Татьяна
Васильева
- ККАктриса
Ксения
Качалина
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- ПЗАктёр
Пётр
Зайченко
- Актёр
Рудольф
Фурманов
- НБСценарист
Наталия
Бортко
- Сценарист
Владимир
Бортко
- Продюсер
Александр
Голутва
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- Актёр дубляжа
Александр
Лыков
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- СЛОператор
Сергей
Ландо
- ЕШОператор
Евгений
Шермергор
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич