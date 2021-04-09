Биография

Рудольф Фурманов — театральный деятель, актер, продюсер и писатель. Народный артист и Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Родился в Ленинграде 22 октября 1938 года. Увлекаться кино начал с детства — снялся в ряде кинокартин в эпизодических ролях. Начал осваивать азы мастерства в Ленинградском театральном институте им. А.Н. Островского, однако этот опыт в высшем учебном заведении — не единственный. После окончания Северо-Западного Политехнического института Фурманов трудился инженером. Знаменательным в его биографии стало основание театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, со сцены которого артист радовал зрителей десятками ярких и разноплановых образов. Фильмография Рудольфа Фурманова насчитывает более тридцати разнокалиберных кинопроектов. Зрителю наиболее известны сериалы «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Личные обстоятельства» и фильмы «Последняя дорога», «Собака на сене». По сей день ценятся и ранние проекты, где Рудольф, юный мальчишка, пронзительно отыгрывает послевоенное советское детство.