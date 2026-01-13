Человек на своем месте
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Человек на своем месте

Человек на своем месте (фильм, 1972) смотреть онлайн

9.31972, Человек на своем месте
Драма95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

После окончания института, отработав на заводе положенные три года, Семен Бобров возвращается в родное село и сразу же предлагает свою кандидатуру на пост председателя колхоза. Его мечта - на месте разбросанных, вымирающих деревень выстроить агрогородок...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек на своем месте»