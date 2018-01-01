Wink
Человек на своем месте
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек на своем месте»

Режиссёры

Алексей Сахаров

Режиссёр

Актёры

Владимир Меньшов

АктёрСемён Бобров
Анастасия Вертинская

АктрисаКлара Вересова
Армен Джигарханян

АктёрАрташес Леонович Кочарян
Лев Дуров

АктёрИван Максимович
Виктор Авдюшко

АктёрВасилий Иванович Серов
Нина Меньшикова

АктрисаАнна Петровна Звягина
Георгий Бурков

АктёрГавриил Бобров
Константин Забелин

АктёрИгнат Фёдорович Селезнёв
Виктор Шульгин

АктёрНиколай Иванович Стукалин
Виктор Филиппов

Актёрглавный зоотехник
Зоя Василькова

АктрисаАлександра Василькова
Борис Кудрявцев

Актёротец Семёна
Евгений Перов

АктёрБелохвостов
Дмитрий Орловский

АктёрНиколай Пантелеймонович
Олег Ефремов

АктёрНиколай Семёнович Берёзкин
Марина Лобышева

Актрисаавтодорожный инженер
Михаил Любезнов

Актёрстудент-специалист
Валерий Володин

АктёрВалерий
Федор Одиноков

Актёрдядя Гриша
Светлана Коновалова

АктрисаМарья Петровна
Елизавета Никищихина

Актрисажена зоотехника
Наталья Назарова

АктрисаТатьяна
Вера Бурлакова

Актрисамать Боброва
Сергей Гурзо мл.

АктёрВиктор Сомов
Олег Измайлов

АктёрГеннадий Романович Бирюков
Наталья Зорина

АктрисаМарина
Николай Досталь

АктёрЮрий
Владимир Пицек

Актёрстоляр
Зоя Исаева

АктрисаЗоя Алексеевна
Елена Вольская

АктрисаЕвдокия Филипповна
Юрий Прокопович

Актёрпредседатель исполкома
Михаил Розанов

АктёрТимохин
Павел Тимченко

АктёрВолошин
Ольга Аросева

Актриса
Виталий Комиссаров

Актёрпомощник Кочаряна

Сценаристы

Валентин Черных

Сценарист

Продюсеры

Герман Крылов

Продюсер

Монтажёры

Антонина Зимина

Монтажёр

Операторы

Михаил Суслов

Mikhail Suslov
Оператор

Композиторы

Юрий Левитин

Композитор