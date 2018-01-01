WinkФильмыЧеловек на своем местеАктёры и съёмочная группа фильма «Человек на своем месте»
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек на своем месте»
Режиссёры
Актёры
АктёрСемён Бобров
Владимир Меньшов
АктрисаКлара Вересова
Анастасия Вертинская
АктёрАрташес Леонович Кочарян
Армен Джигарханян
АктёрИван Максимович
Лев Дуров
АктёрВасилий Иванович Серов
Виктор Авдюшко
АктрисаАнна Петровна Звягина
Нина Меньшикова
АктёрГавриил Бобров
Георгий Бурков
АктёрИгнат Фёдорович Селезнёв
Константин Забелин
АктёрНиколай Иванович Стукалин
Виктор Шульгин
Актёрглавный зоотехник
Виктор Филиппов
АктрисаАлександра Василькова
Зоя Василькова
Актёротец Семёна
Борис Кудрявцев
АктёрБелохвостов
Евгений Перов
АктёрНиколай Пантелеймонович
Дмитрий Орловский
АктёрНиколай Семёнович Берёзкин
Олег Ефремов
Актрисаавтодорожный инженер
Марина Лобышева
Актёрстудент-специалист
Михаил Любезнов
АктёрВалерий
Валерий Володин
Актёрдядя Гриша
Федор Одиноков
АктрисаМарья Петровна
Светлана Коновалова
Актрисажена зоотехника
Елизавета Никищихина
АктрисаТатьяна
Наталья Назарова
Актрисамать Боброва
Вера Бурлакова
АктёрВиктор Сомов
Сергей Гурзо мл.
АктёрГеннадий Романович Бирюков
Олег Измайлов
АктрисаМарина
Наталья Зорина
АктёрЮрий
Николай Досталь
Актёрстоляр
Владимир Пицек
АктрисаЗоя Алексеевна
Зоя Исаева
АктрисаЕвдокия Филипповна
Елена Вольская
Актёрпредседатель исполкома
Юрий Прокопович
АктёрТимохин
Михаил Розанов
АктёрВолошин
Павел Тимченко
Актриса
Ольга Аросева
Актёрпомощник Кочаряна