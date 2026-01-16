Дайте жалобную книгу
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Дайте жалобную книгу

Дайте жалобную книгу (фильм, 1965) смотреть онлайн

9.61965, Дайте жалобную книгу
Комедия85 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Ресторан «Одуванчик» пользовался дурной славой. В нем было грязно, готовили мерзко, персонал норовил нахамить. Журналисту Никитину и его друзьям удается помочь директору ресторана превратить «Одуванчик» в образцовое молодежное кафе...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дайте жалобную книгу»