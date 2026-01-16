Ресторан «Одуванчик» пользовался дурной славой. В нем было грязно, готовили мерзко, персонал норовил нахамить. Журналисту Никитину и его друзьям удается помочь директору ресторана превратить «Одуванчик» в образцовое молодежное кафе...

