Биография

Владислав Брониславович Лынковский – советский актер, певец родом из Москвы. День рождения: 19 мая 1938 г. Ушел из жизни в 2003 г. После школы будущий эстрадный исполнитель и актер Владислав Лынковский поступил в мореходное училище в Ленинграде, но не окончил его. В то же время получил разряд мастера спорта в классической борьбе. Для дальнейшего обучения выбрал училище им. Гнесиных, поступив на хоровое отделение. В 1962 г. вошел в постоянный состав квартета «Аккорд». По разным причинам на регулярно выходивших пластинках коллектива было указано не правильное имя артиста, а видоизмененное «Вадим Лыньковский», что порождало в свое время массу споров. В 1971 г. певец покинул «Аккорд», составив только в 1977 г. дуэт с Галиной Бовиной. Этот тандем просуществовал до 1989 года, пока не распался из-за проблем артиста с алкоголем. Уникальный голос артиста звучит в самых кассовых и любимых зрителями кинолентах советского времени. В их числе «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966 г.) Леонида Гайдая. Другой известный фильм Владислава Лынковского – «Белый рояль» (1968 г.). В бессмертной комедии Леонида Гайдая «12 стульев» (1971 г.) звучит одна из последних записей исполнителя в составе «Аккорда». В новогодней сказке «Чародеи» (1982 г.) по роману братьев Стругацких Владислав Лынковский дублирует роль Александра Абдулова в эпизоде, где исполняется песня «Только сердцу не прикажешь».