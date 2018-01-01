Wink
Дайте жалобную книгу
Актёры и съёмочная группа фильма «Дайте жалобную книгу»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дайте жалобную книгу»

Режиссёры

Эльдар Рязанов

Режиссёр

Актёры

Лариса Голубкина

АктрисаТатьяна Александровна Шумова
Олег Борисов

АктёрЮрий Васильевич Никитин
Анатолий Кузнецов

АктёрИван Ильич Кондаков
Алексей Сафонов

Актёр
Анатолий Папанов

АктёрВасилий Васильевич Кутайцев
Николай Крючков

АктёрНиколай Иванович
Рина Зелёная

Актрисапевица в «Одуванчике»
Юрий Никулин

Актёрпродавец в магазине одежды — Балбес
Георгий Вицин

Актёрзавотделом в магазине одежды — Трус
Евгений Моргунов

Актёрдиректор магазина одежды — Бывалый
Николай Парфёнов

АктёрИван Семенович Постников
Татьяна Гаврилова

Актрисаофициантка Клава Распопова
Нина Агапова

Актрисабуфетчица Зинаида
Джемал Сихарулидзе

АктёрТенгиз
Зоя Фёдорова

Актрисадворник Екатерина Ивановна
Александр Леньков

АктёрПавлик
Владимир Балон

Актёржурналист
Юрий Белов

Актёржурналист
Леонид Чубаров

Актёрмилиционер Мирный
Микаэла Дроздовская

АктрисаМаша
Людмила Гнилова

Актрисастудентка Тамара
Зоя Исаева

Актрисаофициантка Вера
Лариса Мондрус

Актрисановая певица в «Одуванчике»
Нина Никитина

Актрисамать Татьяны
Михаил Пуговкин

Актёразартный сосед
Эльдар Рязанов

Актёр
Вера Попова

Актрисапокупательница мужского пальто на ярмарке
Владимир Ширяев

Актёрстудент
Наталья Суровегина

Актрисамолодая официантка Раечка
Георгий Тусузов

АктёрПавел Кузьмич
Феликс Яворский

Актёржурналист в очках
Р. Железная

Актриса
Яков Ленц

Актёрчитатель газеты «Юность» на уличном стенде
Владимир Долинский

Актёр
Вера Бурлакова

Актриса
Георгий Светлани

Актёр
Владимир Гусев

Актёр
Серафим Стрелков

Актёр
Владислав Лынковский

Актёрвокал

Сценаристы

Александр Галич

Сценарист
Борис Ласкин

Сценарист

Продюсеры

Ефим Голынский

Продюсер

Операторы

Анатолий Мукасей

Оператор
Владимир Нахабцев

Оператор

Композиторы

Анатолий Лепин

Композитор