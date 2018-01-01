WinkФильмыДайте жалобную книгуАктёры и съёмочная группа фильма «Дайте жалобную книгу»
Актёры и съёмочная группа фильма «Дайте жалобную книгу»
Режиссёры
Актёры
АктрисаТатьяна Александровна Шумова
Лариса Голубкина
АктёрЮрий Васильевич Никитин
Олег Борисов
АктёрИван Ильич Кондаков
Анатолий Кузнецов
Актёр
Алексей Сафонов
АктёрВасилий Васильевич Кутайцев
Анатолий Папанов
АктёрНиколай Иванович
Николай Крючков
Актрисапевица в «Одуванчике»
Рина Зелёная
Актёрпродавец в магазине одежды — Балбес
Юрий Никулин
Актёрзавотделом в магазине одежды — Трус
Георгий Вицин
Актёрдиректор магазина одежды — Бывалый
Евгений Моргунов
АктёрИван Семенович Постников
Николай Парфёнов
Актрисаофициантка Клава Распопова
Татьяна Гаврилова
Актрисабуфетчица Зинаида
Нина Агапова
АктёрТенгиз
Джемал Сихарулидзе
Актрисадворник Екатерина Ивановна
Зоя Фёдорова
АктёрПавлик
Александр Леньков
Актёржурналист
Владимир Балон
Актёржурналист
Юрий Белов
Актёрмилиционер Мирный
Леонид Чубаров
АктрисаМаша
Микаэла Дроздовская
Актрисастудентка Тамара
Людмила Гнилова
Актрисаофициантка Вера
Зоя Исаева
Актрисановая певица в «Одуванчике»
Лариса Мондрус
Актрисамать Татьяны
Нина Никитина
Актёразартный сосед
Михаил Пуговкин
Актёр
Эльдар Рязанов
Актрисапокупательница мужского пальто на ярмарке
Вера Попова
Актёрстудент
Владимир Ширяев
Актрисамолодая официантка Раечка
Наталья Суровегина
АктёрПавел Кузьмич
Георгий Тусузов
Актёржурналист в очках
Феликс Яворский
Актриса
Р. Железная
Актёрчитатель газеты «Юность» на уличном стенде
Яков Ленц
Актёр
Владимир Долинский
Актриса
Вера Бурлакова
Актёр
Георгий Светлани
Актёр
Владимир Гусев
Актёр
Серафим Стрелков
Актёрвокал